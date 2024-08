Zitronenmelisse Was kann man mit Zitronenmelisse machen?

Zitronenmelisse kann laut Naturschutzbund bis zu 80 cm hoch werden und gehört zur Familie der Lippenblütler. Das Kraut ist auch unter den Namen Frauenwohl und Herztrost bekannt. Vermutlich, weil es in der Antike auch bei Herzkrankheiten eingesetzt wurde. Die Zitronenmelisse wirkt entkrampfend, beruhigend, antibakteriell und virustatisch. Laut NABU kommt die Heilpflanze bei Herzbeschwerden, Magen-Darm-Leiden, Menstruationsbeschwerden, Schlafstörungen, Unruhezuständen, Kopfschmerzen, Depressionen und Erkältungen zum Einsatz. Wissenschaftlich nachgewiesen ist unter anderem ihre Wirksamkeit gegen Herpes .

Zitronenmelisse bienenfreundlich

Sie wird nicht umsonst auch Bienenkraut genannt. Bei Bienen und Insekten ist die Zitronenmelisse sehr beliebt und lockt die Tierchen in Scharen an. Wer also einen bienenfreundlichen Garten haben möchte, der kann mit der Melisse einen wohlduftenden Grundstein legen. Hier noch mehr Tipps dazu: Welche Pflanzen mögen Bienen?