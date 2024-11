Zahnband Was ist eigentlich Zahnband?

Was ist Zahnband

Zahnband oder Zahnseide

"Für die effiziente Reinigung von engen Zahnzwischenräumen eignet sich die Zahnseide, die gewachst oder ungewachst oder als Tape angeboten wird", so der medizinische Beratungsdienst der Zahnärzte .

Bei besonders eng zusammenstehenden Zähnen, also engen Zahnzwischenräumen, kann die Benutzung von Zahnband leichter und angenehmer sein. Zahnband zerfasert auch nicht so leicht wie Zahnseide.

Zahnband kaufen wo

Zahnband bekommt man in Drogeriemärkten, im Onlinehandel oder in Apotheken. Die großen Drogerieketten haben Zahnband-Eigenmarken, es gibt dort Zahnband aber auch von Markenherstellern. Das allerdings ist deutlich teurer.



Beim Kauf sollten Sie darauf achten, ob das Produkt PFAS – das steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen – enthält, die bedenklich sind für die Gesundheit, weil sie im Verdacht stehen, unser Immunsystem zu schädigen und Krebs zu fördern. Für die Umwelt sind PFAS gefährlich, weil sie Boden und Wasser verschmutzen und sich als sogenannte "Ewigkeits-Chemikalien" quasi kaum abbauen. Achten Sie auf diese Hinweise: "PFAS-frei", "frei von PFC" oder "fluorfrei".