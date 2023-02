Bleaching Weiße Zähne - so bekommt man sie

BAYERN 1 Moderatorin Ulla Müller hat mit Prof. Dr. Christoph Benz von der Bundeszahnärztekammer gesprochen. Er sagt zu freiverkäuflichen Bleachingprodukten: "Das ist immer wieder etwas unterwegs, was ganz Neues und was ganz Tolles, denn es wird ja viel Geld mit solchen Dingen von den Herstellern verdient. Wir sind seit 30 Jahren unterwegs und wissen ganz genau, was funktioniert und diese Dinge funktionieren eher nicht." Unser Experte begründet das mit der zu geringen Dosis: "Weil sie einfach, wenn sie normal zu kaufen sind, nicht die Konzentrationen haben , die notwendig wären, um wirklich Erfolg zu haben. Das Maximum geht eben nur mit speziellen Konzentrationen dieser Wirkstoffe."