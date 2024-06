Zahlt die Krankenkasse Zahnreinigung Einige Kassen leisten freiwillig

Verpflichtet sind die Krankenkassen nicht, denn die professionelle Zahnreinigung gehört nicht zu den Regelleistungen. Es gibt allerdings Krankenkassen, die ihren Versicherten zumindest Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung zahlen. Und das sind gar nicht so wenige. Allerdings sind die Angebote laut der Verbraucherzentrale nicht nur sehr unterschiedlich, sondern teilweise auch an Bedingungen geknüpft.

Zahnarztwechsel

Es gibt Kassen, die die professionelle Zahnreinigung übernehmen, wenn der oder die Versicherte sich an bestimmte Zahnarztpraxen bindet. Damit geben Sie faktisch Ihre freie Arztwahl auf. Ob sich das lohnt, sollten Sie überlegen.

Das muss die Kasse zahlen

Wenn Sie wissen wollen, was für Ihre Kasse gilt, rufen Sie dort an und schauen Sie hier bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) vorbei. Die veröffentlicht eine Liste der gesetzlichen Krankenkassen, die sich an den Kosten beteiligen.