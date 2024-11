Mundspülung sinnvoll Kann Mundwasser das Zähneputzen ersetzen?

Ist eine Mundspülung sinnvoll?

Um gegen Karies oder Zahnbelag gründlich vorzubeugen, verwenden viele Menschen eine Mundspüllösung. Doch bringen sie was? "Die haben schon ihren Sinn. Da sind Wirkstoffe drin, die gegen Bakterien wirken oder die Zähne härten. In speziellen Fällen machen sie wirklich Sinn – also bei kieferorthopädischen Apparaturen, die im Mund bleiben. Oder wenn ich unter Mundgeruch leide. Da wäre es aber immer gut, wenn ich mit meiner Zahnärztin oder meinem Zahnarzt vorher gesprochen habe. Oder auch bei Zahnhalsempfindlichkeit ist es sinnvoll, aber natürlich immer nur zusätzlich zum Zähneputzen."