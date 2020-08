Medikamente Haltbarkeit Was passiert, wenn Medikamente zu warm gelagert werden?

"Nicht über 25 Grad lagern" steht auf der Tablettenpackung. Müssen diese Medikamente im Sommer dann in den Kühlschrank? Wir klären, wo und wie man sie am besten lagert - und ab wann man sie besser entsorgt.

Was passiert wenn Medikamente über 25 Grad gelagert werden?

"Streng genommen ist die richtige Lagertemperatur für Medikamente tatsächlich 8 bis 25 Grad", sagt Dr. Peter Sandmann, Apotheker und Sprecher der Bayerischen Landesapothekenkammer. "Optimal ist 15 bis 25, aber bis 8 Grad kann man runtergehen. Alles drüber ist eigentlich zu viel."

Und dann kann alles mögliche passieren: "Im einfachsten Fall schmelzen die Arzneimittel, wie etwa Zäpfchen. Es kann aber auch sein, dass sie sich abbauen - dann geht der Wirkstoff verloren, was natürlich auch nicht gewollt ist. Oder es entstehen Stoffe, die erhöhte Nebenwirkungen auslösen. Und das will man natürlich überhaupt nicht."

Aspirin etwa zersetzt sich in Essigsäure und Salicylsäure - und das merkt man deutlich, so Sandmann: "Es riecht auf der einen Seite stechend nach Essig, und auf der anderen Seite ist die Salicylsäure für den Magen nicht wirklich gut verträglich."

Von außen nur in wenigen zu sehen: Hat das Medikament einen Hitzeschaden oder nicht?

Hitze schädigt alle Medikamente, betont der Apotheker - das gilt vor allem für Salben, Flüssigkeiten.

Das Problem dabei ist, dass man mögliche Schäden äußerlich eher selten erkennen kann - etwa wenn bei mit Zucker überzogenen Dragees die Überzüge Risse haben, kaputt gehen oder sich Tabletten verfärben. In vielen Fällen sieht man es eben nicht, und das kann gefährlich werden.

Sollte ich die Medikamente in den Kühlschrank tun, wenn es draußen heiß ist?

Medikamente müssen auch im Sommer nicht automatisch in den Kühlschrank.

"Es muss nicht der Kühlschrank sein", betont Apotheker Sandmann. "In einigen Fällen sollte es auch nicht der Kühlschrank sein - beispielsweise bei Zäpfchen." Grundsätzlich sollte man Medikamente an einem eher kühleren Ort lagern, beispielsweise im Schlafzimmer. Hauptsache nicht im Bad, so Sandmann: "Das Bad ist eigentlich nie der richtige Lagerort, weil es dort meist zu warm und vor allem zu feucht ist."

Was muss ich bei alten Medikamenten beachten?

Das auf der Verpackung eines Medikaments gedruckte Datum ist zu allererst kein Mindesthaltbarkeits-Datum - wie auf dem Joghurt - sondern ein Verfall-Datum - die Haltbarkeit läuft zu diesem Termin ab. Zumindest übernimmt der Hersteller ab diesem Zeitpunkt keine Verantwortung für unsere Gesundheit.

Kann man abgelaufene Schmerzmittel noch nehmen?

Grundsätzlich geht es bei der Haltbarkeit um die Stabilität der Wirkstoffe. Untrügliche Zeichen dafür, dass eine Medizin "umgekippt" sind: Tabletten sind rissig, Flüssigkeiten trüb, Salben haben sich getrennt oder riechen ranzig. Darüber hinaus können sich Medikamente auch unbemerkt verändern.

Dr. Peter Sandmann, selbst Apotheker und Sprecher der Bayerischen Landesapothekenkammer, nennt das Beispiel Aspirin. "Der Wirkstoff zerfällt in seine Bestandteile und wird deutlich weniger wirksam - aber auch weniger verträglich". Gefährlicher: "Bei starken Schmerzmitteln oder Antibiotika wird es völlig unkalkulierbar, wie sie nach dem Verfallsdatum wirken", so Sandmann. In manchen Hustensäften können sich sogar krebserregende Abbauprodukte bilden.

Wie lange sind geöffnete Medikamente haltbar?

Nicht optimal: Im Badezimmer ist es meist feucht und warm - Wirkstoffe zerfallen hier noch schneller.

Das Verwendbarkeitsdatum gilt nur für verschlossene Packungen. Sobald etwa Flaschen, Tuben oder Tropfbehälter offen waren, gilt die Aufbrauchfrist, z. B.: "nach Anbruch 6 Wochen verwendbar". Keime oder Schimmel können sich im Behälter breit machen. "Hier halte ich mich", erklärt Apotheker Sandmann, "immer und grundsätzlich an die Frist". Tipp: Auf der Packung das Datum der ersten Einnahme notieren.

Auch Verbandsmaterial und andere Medzinprodukte haben so ein "Ablaufdatum". Bei Bandagen wird im schlimmsten Fall das Gummi porös. Bei Pflasterauflagen können aber auch Keime eindringen - eine Infektion der Wunde wäre eine mögliche Gefahr für die Gesundheit. Daher muss auch der Inhalt des Verbandskasten im Auto regelmäßig erneuert werden.

Arzneimittel immer kühl, trocken und dunkel lagern

Für die Lagerung von Medikamenten ist der Badezimmerschrank der wohl schlechteste Ort: Die meisten Arzneimittel mögen es nicht in einer feucht-warmen Umgebung auf ihren Einsatz zu warten. So ist in den tropischen Ländern die angegebene Haltbarkeit von Medizin oft viel kürzer als in nördlichen Breiten. Dr. Sandmann rät, Präparate besser in der Küche oder trockenen Kellerräumen aufzubewahren - und immer dunkel.

Entsorgung von Medikamenten

Solche Mengen an abgelaufenen Medikamenten am besten direkt auf den Recyclinghof bringen.

Ein guter Rat ist, einmal im Jahr den Medizinschrank zuhause auszumisten. Haben Sie nun ein paar Altlasten entdeckt, gehören die zwar entsorgt, aber definitiv nicht in die Toilette oder das Waschbecken. Sie können auch in Ihrer Apotheke nachfragen, wie ein Medikament am besten entsorgt wird. Die Website www.arzneimittelentsorgung.de zeigt, wie es der Entsorger in Ihrer Gemeinde handhabt. Abgelaufenes Verbandsmaterial, gebrauchte Pflaster und Bandagen können Sie über den Restmüll entsorgen. Aber bitte in einer verschnürten Tüte oder Ähnlichem - zum Schutz Anderer!

Arzneimittel spenden?

Abgelaufene oder nur überzählige Medikamente zu spenden, ist nicht möglich. Hier rät Apotheker Sandmann und die "Apotheker ohne Grenzen" dazu, lieber den Hilfsorganisationen Geld zu spenden. Zudem nimmt kaum eine offiziell anerkannte Organisation Arzneimittelspenden an.

Das hat auch wieder mit der Lagerung zu tun: Niemand wisse, wie ein Mittel gelagert wurde, daher wäre eine Weitergabe unverantwortlich, so Sandmann. Und Apotheker ohne Grenzen gibt zu bedenken, dass oft unklar sei, welche Medizin gerade vor Ort gebraucht werde. Am Ende läuft dann doch die Haltbarkeit ab, ohne dass das Mittel irgendjemand geholfen hätte.