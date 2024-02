Wie kann ich mir Sachen besser merken Wer es handschriftlich aufschreibt, merkt es sich besser

Man kennt es ja, hat man sich etwas handschriftlich notiert, hat man das Gefühl, es sich besser merken zu können. Und das ist nicht nur ein Gefühl, denn norwegische Forscher, der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, haben anhand einer Studie jetzt herausgefunden, dass wir uns handschriftlich vermerkte Dinge wirklich besser merken, als auf einer Tastatur getippte.

Höhere Hirnaktivität führt zu besserer Erinnerung

Was noch so in unserem Gehirn vor sich geht, darüber sprach Neurowissenschaftler Henning Beck in dieser Episode der Blauen Couch: