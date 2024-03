Werdenfelsbahn Dieser Schaffner macht Pendelnden einfach gute Laune

Kennen Sie das, wenn Sie eigentlich gerade gar nicht so gut drauf sind und dann kommt ein Mensch und vertreibt die ganze schlechte Laune?

BAYERN 1 Hörerin Martina Kempkes aus Garmisch-Patenkirchen hat sich vor Kurzem bei uns gemeldet und von genau so einem Tag erzählt: Nichts läuft, alles zu stressig und viel. Aber dann hat ihr jemand mit einer Kleinigkeit den ganzen Tag verschönert - ein Zugbegleiter in der Werdenfelsbahn, auf dem Weg von München nach Garmisch: "Ich war total gestresst, also mit fettem Rucksack und das erste Mal mit meinen beiden Hunden. Dann waren wir endlich drin im Zug, der war natürlich total voll. Und irgendwann kam dann diese Durchsage vom Zugbegleiter, also ganz normal, wo man begrüßt wird in der Werdenfelsbahn. Doch dann hat er aber seine Durchsage beendet, mit einem Zitat von Rainer Maria Rilke, und das fand ich so überraschend und toll. Das war so schön. Und er hat auch so eine wunderschöne Stimme. Ich war sofort entstresst."