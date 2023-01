Welche Wolle kratzt nicht? Kriegt man kratzige Wolle wieder weich?

Wie bekommt man kratzige Wolle wieder weich?

Leider gar nicht. Denn ist die Wolle in Folge eines Waschfehlers kratzig geworden, ist sie geschädigt: "Wurde Wolle mit einem Waschmittel gewaschen, das Enzyme enthält, dann wird die Wolle nicht mehr weich. Ebenso bei Kontakt mit Soda", so Elke Messerschmidt. Man kann sich also die verzweifelten Versuche leider sparen, die Wolle wieder angenehm weich zu bekommen. Was man aber tun kann: "Ist das Kratzen generell ein Problem, liegt es an der Art der Wolle und ich kann das geringfügig beeinflussen über die Faserauswahl beim Einkauf."