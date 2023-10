Welche Hagebutten kann man essen? Diese Hagebutten sind essbar

Die gute Nachricht zuerst - jede Hagebutte ist essbar. Als Rosenfrüchte sorgen Hagebutten zwar bei der Ernte gerne mal für den ein oder anderen Kratzer an der Hand, essbar sind sie dagegen alle.

"Alle sind grundsätzlich genießbar, alle haben sehr viel Vitamin C, keine Hagebutte ist giftig."

Hundsrose (Rosa Canina)

Geschmacklich gibt es allerdings durchaus Unterschiede, und da gewinnen ihrer Ansicht nach eindeutig die Früchte der wilden Heckenrosen vor ihren "gezähmten", gezüchteten Geschwistern im Garten. Vor allem die Hundsrose trägt große, fleischige Hagebutten, die in der Natur in unseren Breitengraden häufig zu finden ist. Auch die Kartoffelrose trägt fleischige Früchte und die ungewöhnlichsten Hagebutten sind die schwarzen der Bibernellrose, so Karin Greiner weiter.