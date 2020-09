Hiffenmark Rezept für Hagebuttenmarmelade

Mineralstoffe, Carotinoide, Flavonoide, Gerbstoffe, Fruchtsäuren, Pektine und vor allem viel Vitamin C - die Liste der gesunden Inhaltsstoffe von Hagebutten ist beeindruckend. Trotzdem sind sie beileibe nicht jedermanns Liebling in der Küche - wegen ihrer mühsamen Verarbeitung und auch wegen der Juckreiz auslösenden Härchen in ihrem Inneren. Aber die Mühe lohnt sich! Vor den ersten Frösten enthalten die Früchte noch mehr Vitamin C, später geerntet sind sie dafür süßer.

Hiffenmark Rezept

Zutaten Hiffenmark:

1 kg reife Hagebutten

1 Liter Apfelsaft

500 g Gelierzucker 1:2

Zitronensaft nach Geschmack

Zubereitung Hiffenmark:

Vorsicht beim Pflücken - die Rosenbüsche schützen ihr Früchte mit Dornen!

Die Hagebutten waschen und - ohne sie zu entkernen - klein schneiden. Zusammen mit 500 ml Apfelsaft in einem großen Topf aufkochen und zirka 60 Minuten weich köcheln lassen.

Danach die Masse zum ersten Mal durch die Flotte Lotte (oder ein anderes Passiersieb) drehen; Mus beiseite stellen und die Reste aus dem Passiersieb zusammen mit der anderen Hälfte des Apfelsafts vermengen und erneut passieren.

Beide Mus-Portionen zusammenrühren, Zitronensaft nach Geschmack dazugeben und das Ganze abwiegen; mit Gelierzucker im Verhältnis 1:2 zur Marmeladengrundlage mischen. Die Masse erhitzen und einige Minuten sprudelnd kochen lassen.

In saubere, mit heißem Wasser sterilisierte Gläser füllen und gleich verschließen.

Übrigens: Sie brauchen die Marmeladengläser nicht auf den Kopf zu stellen. Warum, erklären wir hier: Muss oder Mythos: Marmeladengläser nach dem Befüllen auf den Kopf stellen?

Kühl und dunkel lagern; bei sauberer Arbeit hält sich das Hiffenmark locker ein Jahr lang. Sicherheitshalber aber bei jedem neu geöffnetem Glas eine Geruchs- und Geschmacksprobe nehmen.

Hiffenmark Herkunft

Der typisch fränkische Faschingskrapfen ist mit Hiffenmark gefüllt.

"Hiffen" ist eine typisch fränkische Bezeichnung für Hagebutten. Sie werden dort, je nach Region auch als "Hiefen", "Hiften" oder "Hippen" bezeichnet. Hiffenmark ist also eine Konfitüre aus dem Mark der Hagebutten, das in Franken übrigens auch als DIE typische Füllung für Faschingskrapfen verwendet wird.

Übrigens, Sie brauchen nicht unbedingt eine Fritteuse, um Faschingskrapfen zu backen. Hier finden Sie ein Rezept für Faschingskrapfen aus dem Ofen.

Hagebutten giftig?

Strotzen nur so vor lauter gesunden Inhaltsstoffen - Hagebutten

Als Rosenfrüchte sorgen Hagebutten zwar bei der Ernte gerne mal für den ein oder anderen Kratzer an der Hand, essbar sind sie dagegen alle. Betont auch BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner:

"Alle sind grundsätzlich genießbar, alle haben sehr viel Vitamin C, keine Hagebutte ist giftig."

Geschmacklich gibt es allerdings durchaus Unterschiede, und da gewinnen ihrer Ansicht nach eindeutig die Früchte der wilden Heckenrosen vor ihren "gezähmten", gezüchteten Geschwistern im Garten.

Hagebutten verarbeiten Tee

Gerade in der Erkältungszeit kann ein Tee aus Hagebuttenschalen die Abwehrkräfte unterstützen. Dazu frische oder auch getrocknete Hagebutten abwaschen, längs aufschneiden und die Kerne mit einem Löffelchen auskratzen. Die übrigen Früchte zerkleinern und kalt ansetzen: 1 Esslöffel Früchte in zirka 250 ml Wasser über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Tag 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, dann abseihen und trinken.