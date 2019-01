Weihnachtsbaum entsorgen Wie entsorge ich meinen Christbaum?

Tipps zur richtigen Entsorgung:

Baum komplett abschmücken und erst dann zerteilen. Behandelte Zweige abtrennen.

Einzelne Zweige des Baums eignen sich sehr gut als Beetabdeckung im Winter. Oder Sie schichten sie übereinanden und bieten so Tieren einen Unterschlupf.

Neben den Wertstoffhöfen werden in der Woche nach dem Dreikönigstag auch viele Christbaum-Sammelstellen errichtet. Dort können Sie an bestimmten Orten wie bespielsweise Schulhöfen Ihre Tanne abgeben. Wo sich die Sammelstellen befinden, erfahren Sie auf der Website Ihrer Gemeinde.

Christbaum aus dem Fenster werfen

Auch wenn es nicht offiziell verboten ist, sollten Sie hier vorsichtig sein. Denn wenn Sachschäden entstehen oder - noch schlimmer - Menschen verletzt werden, sind Sie in der Haftung. Deshalb: Besser nicht nachmachen.

Christbaum verbrennen

Hat die Tanne längere Zeit drinnen gestanden, ist sie meist bereits sehr trocken - allerdings vor allem an den Ästen. Die Nadeln sollten nicht im Kamin verfeuert werden, sie können explosionsartig verbrennen.

Der Stamm ist erst nach etwa einem Jahr richtig trocken und als Feuerholz geignet und sollte deshalb - nachdem er von den Ästen befreit wurde - erst einmal gelagert werden. Ist das ohnehin stark harzende Nadelholz zu feucht, kann es neben einer starken Rauchentwicklung sogar zu Schäden am Schornstein kommen. Wir haben deshalb ein paar Tipps für Sie, wie Sie mit einem Holzfen richtig heizen.

Christbaum abschmücken

Die beste Lösung für die Umwelt ist das Kompostieren des Weihnachtsbaums - wenn der Baum unbehandelt ist. Wer keinen eigenen Komposthaufen hat, kann den Tannenbaum mit Säge und Gartenschere zerteilen und in einem Sack beim Wertstoffhof abgeben.

Einen kleinen Christbaum können Sie - natürlich zerteilt - auch in die Biotonne geben. Vorsicht: Achten Sie darauf, dass jeglicher Schmuck vom Baum entfernt ist. Insbesondere Lametta oder Engelshaar dürfen nicht im Kompost landen. Das gilt auch für Tannen, die mit Dekospray oder Glitzerlack behandelt wurden.

Weihnachtsbäume für den Zoo

Einige Zoos in Bayern verfüttern Tannenbäume an Elefanten oder andere Tiere. Allerdings werden dabei nur die Weihnachtsbäume Elefantenfutter, die von den Händlern nicht verkauft, also noch nie beschmückt wurden. Andernfalls wäre die Gefahr zu groß, dass die Tiere Lametta- oder andere Schmuckreste fressen und sich daran verletzen. Auch Bären, Erdmännchen oder Affen bekommen Weihnachtsbäume in ihre Gehege – aber zum Klettern und Spielen. Trotzdem können privat Personen ihren Bäume nicht einfach beim Zoo abgeben.

