Kaminofen-Verbot Kann ich meinen Holzofen noch nachrüsten?

"...Um diese Schwellen sicher einhalten zu können, müssten wir das, was aus dem Schornstein rauskommt aus der Holzverbrennung um 50 Prozent mindern und selbst mit diesen jetzt gesetzlich geregelten Abscheidemaßnahmen kämen wir gerade mal auf 30 Prozent. Also das heißt, selbst mit diesen Abscheidern kommen wir nicht wirklich in die Nähe dessen, was wir bräuchten, um die Belastung mit Feinstaub in der Luft wirklich so runterzudrücken, dass (nur noch) eine minimale Gesundheitsgefährdung gegeben ist."