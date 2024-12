Weihnachten allein Heiligabend in der Tankstelle - Freiwillige sorgen für ein schönes Fest

In Orten wie Ansbach oder Neumarkt muss niemand den Heiligabend allein verbringen. Denn in Bayern gibt es zahlreiche Ehrenamtliche, die sich mit großem Engagement um tolle Feste kümmern, beispielsweise in einer Tankstelle in Olching.

Einige Menschen müssen Heiligabend alleine feiern, sei es, weil die Familie weit entfernt ist oder weil geliebte Personen nicht mehr da sind. Gerade an diesem Fest der Zusammenkunft kann Einsamkeit besonders schwer wiegen. Doch in Bayern gibt es zahlreiche Ehrenamtliche, die sich mit großem Engagement darum kümmern, dass niemand an Weihnachten alleine bleibt. Genau diese Freiwilligen sind unsere Menschen der Woche

Die Weihnachtstankstelle in Olching

In Olching wird Weihnachten an einem ganz besonderen Ort gefeiert – in der Tankstelle! Sönmez Günan, Pächter der Allguth-Tankstelle, lädt Alleingebliebene ins Tankstellen-Café zu einem festlichen Weihnachtsessen ein. Ein unkonventioneller, aber herzlicher Ort, um gemeinsam das Fest der Liebe zu feiern. Für viele ist dies die Chance, die festliche Atmosphäre zu genießen und sich mit anderen zu verbinden.

Was ist "Gemeinsam statt einsam" in Neumarkt?

In Neumarkt sorgt die Aktion „Gemeinsam statt einsam“ dafür, dass niemand alleine bleiben muss. Heinz Stengel und viele freiwillige Helfer bereiten seit drei Monaten ein Weihnachtsfest für alle vor, die nicht alleine feiern wollen. Allein im letzten Jahr haben sie mit rund 250 Menschen Heilig Abend gefeiert. Diese Gemeinschaftsaktion ist ein wunderbares Beispiel für bayerische Solidarität in der festlichen Jahreszeit.

Heiligabend mit der „Brücke zum Nächsten“ in Ansbach

Auch in Mittelfranken, in Ansbach, wird an Heiligabend für die Einsamen gesorgt. David Jess vom Verein „Die Brücke zum Nächsten“ organisiert ein festliches Beisammensein für alle, die nicht alleine bleiben möchten.

David Jess erklärt: „Wir begrüßen die Gäste, singen gemeinsam Weihnachtslieder, halten eine Andacht und genießen ein großes Buffet. Danach singen wir weitere Lieder und es gibt eine Bescherung für die Kinder. Der Abend endet in froher Stimmung.“ Für ihn ist es besonders wichtig, dass niemand an diesem besonderen Tag allein ist: „Weihnachten ist eine besondere Zeit, in der viele Menschen miteinander feiern. Aber es gibt auch viele, die in dieser Zeit allein sind. Wir möchten diesen Menschen eine Brücke bieten, damit sie nicht einsam sind, sondern Gemeinschaft erleben können.“



Im letzten Jahr wurden etwa 250 Gäste erwartet. Anmeldungen sind nicht notwendig, was die Veranstaltung zu einem spontanen Erlebnis macht. Das Buffet besteht aus Salaten, fränkischen Bratwürsten, Hähnchenteilen, Leberkäse, Wurst- und Käseplatten sowie frischem Obst. Ein großes Team von 80 Ehrenamtlichen sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft und die Gäste sich willkommen fühlen.

"In Traunstein gibt es über die Kirchenstiftung St. Oswald Traunstein in Zusammenarbeit mit Vereinshaus Traunstein, Obststandl Moser am Maxplatz, ARGE Caritas und Soziales, evang.-luth. Kirchengemeinde Traunstein ein ganz tolle Veranstaltung: 'Am Heiligen Abend nicht alleine sein. Weihnachten gemeinsam feiern.' Ich finde das ist so eine tolle und schöne Sache, dass meiner Meinung nach mehr Menschen davon erfahren sollten." BAYERN 1 Hörerin Christina

So wichtig sind Ehrenamtliche, damit niemand Weihnachten allein feiern muss

„Es ist immer schön zu sehen, wie die Gäste sich verabschieden, mit Freude und Dankbarkeit in den Augen“, erzählt David Jess weiter. „Oft sagen sie, dass es das schönste Fest war, das sie je hatten, weil sie sonst alleine und traurig zu Hause gewesen wären. Diese Dankbarkeit ist es, die uns motiviert, jedes Jahr wieder alles zu geben.“



Die „Brücke zum Nächsten“ und andere ähnliche Initiativen in Bayern sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie Ehrenamtliche mit Herz und Einsatz dafür sorgen, dass Weihnachten für alle Menschen eine Zeit der Freude, der Gemeinschaft und der Hoffnung bleibt. Denn gerade zu Weihnachten ist es wichtig, zusammenzukommen und die festliche Zeit mit anderen zu teilen – egal, ob in der Familie oder in einer liebevollen Gemeinschaft.

"Hier in Sonthofen/Blaichach im Allgäu veranstaltet ein Koch jedes Jahr eine Einsamenweihnacht, bei der es ein kostenloses Abendessen, Musik und gute Unterhaltung gibt. Ein Busunternehmen aus der Region übernimmt kostenlos den Transport der Gäste. Dieses Angebot gibt es anscheinend schon seit sechs Jahren. Ich habe davon in der Zeitung gelesen, wo in einer Anzeige alle Interessenten angesprochen werden." BAYERN 1 Hörerin Christine aus Sonthofen