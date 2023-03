Komplimente Das passiert, wenn man ein Kompliment bekommt

Macht unser Gegenüber eine nette Bemerkung zu unserem Auftreten oder unserer Art - freuen wir uns einfach. Unser Experte, der Psychologe Rolf Schmiel, erklärt, was genau in uns passiert, wenn wir ein Kompliment bekommen: "Es aktiviert das Belohnungshormon Dopamin, das heißt, wir fühlen uns automatisch ganz schnell besser. Das Selbstwertgefühl steigt. Und auch die innere Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird stabilisiert. Deshalb tun ernst gemeinte, ehrliche Komplimente wirklich gut."

Kompliment!

Ein gutes Kompliment muss ehrlich gemeint sein. Aber was muss ein Kompliment noch an sich haben, um wirklich zu wirken und nicht das ungute Gefühl von Schleimerei zurückzulassen? "Es fängt an mit dem Schleimen, wenn ich nicht was Herzliches, Ehrliches sagen möchte, sondern eine Schleimspur auslege, auf der der andere ausrutschen soll. Und man sollte sich deswegen immer selbst fragen: 'Warum hab ich jetzt das Kompliment gemacht? Meinte ich es ernst oder wollte ich mir damit selbst einen Vorteil verschaffen?'", so unser Experte.