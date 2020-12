Weiße Weihnacht Wie stehen die Chancen? Und wann gab es zuletzt weiße Weihnachten?

Alle Jahre wieder entfacht sich die Diskussion rund um eine weiße Weihnacht. BAYERN 1 Wetterexpertin Astrid Hofmann teilt ihr Wissen rund um weiße Weihnachten mit uns.

Wann gab es das letzte Mal eine weiße Weihnacht?

Das letzte Mal ist schon etwas her, so Astrid Hofmann. Vor genau zehn Jahren war es nicht nur in Bayern weiß, sondern in ganz Deutschland. Das kommt allerdings nur circa alle acht bis zehn Jahre vor.

In Bayern haben wir im Schnitt alle vier bis fünf Jahre eine weiße Weihnacht. Ausgenommen davon sind tiefere Lagen in Franken. In München gibt es alle drei bis vier Jahre weiße Weihnachten und an den höher gelegen Alpen noch etwas öfter.

Ab wann spricht man eigentlich von weißen Weihnachten?

Von weißen Weihnachten spricht man dann, wenn die drei Tage hinweg, also von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag morgens früh um 7 Uhr, eine Schneedecke von mindestens 1 cm liegt. Und da ist es egal, ob der Schnee frisch oder alt ist, so die BAYERN 1 Wetterexpertin. Das gab es in Bayern in den letzten 50 Jahren nur fünf Mal. Vor 2010 war es 2001 der Fall sowie 1986, 1981 und 1969.

Warum gibt es so selten eine weiße Weihnacht?

Die globale Erwärmung ist nicht die Ursache für grüne Weihnachten, so Astrid Hofmann. Die klassische Westwind-Wetterlage, die wir alle kennen, mit der milde Atlantikluft zu uns kommt, ist ganz typisch von Weihnachten bis Silvester. Das ist mit den Eisheiligen oder der Schafskälte als immer wiederkehrendes Wetterphänomen zu vergleichen.

Gibt es denn statitische Werte, die man für eine weiße Weihnachts-Prognose nutzen könnte?

Nein, das gibt es leider nicht, meint BAYERN 1 Wetterexpertin Astrid Hofmann. Aber es gab Winter, wie den besonders schneereichen im Jahr 2010, da war es bis Mitte November noch recht mild und dann kam quasi über Nacht der Winter mit richtig viel Schnee und mit ihm auch eine weiße Weihnacht.

Weiße Weihnachten 2020 - wie stehen die Chancen?

Dazu kann man jetzt leider noch keine Aussage tätigen. Frühestens zwei Wochen vor Weihnachten sind Prognosen für oder gegen eine weiße Weihnacht sinnvoll.

Übrigens, der einizige Ort in Deutschland, an dem bis jetzt immer weiße Weihnachten waren, ist die Zugspitze.