Unser Programm für Sie Weihnachten 2024 mit BAYERN 1

Samstag, 24. Dezember 2024

Am 24. Dezember begleiten Sie Marcus Fahn am Morgen und Melitta Varlam am Vormittag durch den Heiligabend auf BAYERN 1. Ab 12 Uhr übernimmt dann Thorsten Otto, bei ihm erzählen Promis und die BAYERN 1 Moderatorinnen und Moderatoren, wie sie Weihnachten feiern. Und ab 15 Uhr bringt Sie Jürgen Kaul stimmungsvoll in den Abend. Von 19 Uhr an hören Sie Ihre liebsten Weihnachtssongs.



Um 22 Uhr bringen wir Ihnen die Christmette direkt ins Wohnzimmer: BAYERN 1 überträgt live aus der St. Jakob Kirche in Schrobenhausen.