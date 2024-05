Wäsche waschen Diese Dinge dürfen in die Waschmaschine

Plastikbauklötze in die Waschmaschine

Die kleinen bunten Steine sollten etwa einmal im Monat in die Waschmaschine. Einfach in einen Kissenbezug mit Reißverschluss geben und bei 30 Grad waschen. "Die niedrige Temperatur schadet den Steinen nicht", sagt die gelernte Hauswirtschafterin und hauswirtschaftliche Betriebsleitung Katharina Obermeier. Nach der Wäsche Handtücher auf einem Wäscheständer ausbreiten und die Steine mit der offenen Seite nach unten darauf legen und trocknen lassen.

Duschvorhang in der Maschine waschen

Viele Duschvorhänge lassen sich waschen: Die entsprechende Temperatur steht auf der angenähten Waschanleitung. Wer den Vorhang vierteljährlich wäscht, verhindert unschöne Kalkablagerungen. "Zum Trocknen einfach wieder in der Dusche aufhängen und über die vollen Breite ziehen", sagt Hauswirtschafterin Katharina Obermeier. Ihr Tipp: Auch, wenn der Duschvorhang nicht in die Waschmaschine darf, kann er ganz einfach mit Badreiniger und Schwamm geputzt werden.

Putzlappen oder Bodenwischbezüge in der Waschmaschine reinigen

"Die gehören nach jedem Putzen in die Waschmaschine", sagt Obermeier. Bei 60 Grad werden die Bakterien zuverlässig abgetötet. Vorsicht: Vor der Wäsche immer ordentlich auswaschen, sonst kann es zu einer chemischen Reaktion zwischen Putz- und Waschmittel kommen. Wer Bedenken hat, Handtücher oder Bettwäsche zusammen mit dem Putzlappen zu waschen, kann auch einen Wäschesack verwenden. "Allerdings werden die Fasern dann natürlich nicht so sauber", sagt Obermeier.

Hundebett oder Katzenkörbchen in der Maschine waschen

Lappen und Schwammtücher in der Küche

Küchentextilien gehören eigentlich jeden Tag in die Wäsche. Sie kommen mit Bakterien und Küchenkeimen in Berührung und sind eine wahre Brutstätte: "Die Zahl der Bakterien auf Schwämmen und Schwammtüchern verdoppelt sich alle 30 Minuten", sagt Katharina Obermeier. Das machen sich die wenigsten so richtig klar, dass Schwammtücher und Küchenschwämme solche Keimschleudern sind. Tipp von Katharina Obermeier: Die Tücher und Schwämme jeden Abend austauschen und einmal die Woche bei 60 Grad in die Maschine. Da die Hersteller meist ohnehin Zehnerpacks anbieten, können Sie auf diese Weise rotieren.