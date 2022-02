Waschstreifen Wie gut sind Waschmittelstreifen - und wie umweltfreundlich?

Wie umweltfreundlich sind Waschstreifen?

Oft gibt es sie nur online, aber immer häufiger auch in Drogeriemärkten: Waschmittelstreifen! Ein kleiner Karton mit 30 oder mehr Streifen, statt klobigem, schwerem Waschmittel in Plastikflaschen oder -tüten. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter. Neu auf dem Markt ist "Bluu" aus der Schweiz. Daneben gibt es aber auch Waschstreifen von „Kuno“ im hessischen Butzbach, "Livinor" in Konstanz und Waschmittelstreifen von „Denila“ in Altheim-Alb/Baden-Württemberg, die bereits seit 2014 am Markt sind.



Billiger als herkömmliche Waschmittel sind die Streifen in der Regel nicht. Ein Waschgang kostet meist um die 30 Cent und damit etwa doppelt so viel wie bei einem herkömmlichen Waschmittel aus dem Discounter. Dafür versprechen die Streifen eine wesentlich größere Nachhaltigkeit bei jeder Wäsche und durch die genaue Dosierung dürfte sich der Preisnachteil auch wieder etwas ausgleichen.