Zeitanzeige der Waschmaschine Warum dauert die letzte Minute bei der Waschmaschine so lange?

Wir haben mit Maria Beltran von der Robert Bosch Hausgeräte GmbH gesprochen und die Expertin gefragt, warum eine Minute auf der Waschmaschine nicht wirklich einer Minute entspricht. "Grundsätzlich ist es so, dass bei unseren Waschmaschinen jeder Prozessschritt mit einer erwarteten Durchlaufzeit angegeben wird." Die Waschmaschine gibt also die Zeit in Minuten an, die für diesen Vorgang programmiert ist - unabhängig von dem individuellen Geschehen.

Allerdings kann im finalen Schleudergang etwas Unvorhergesehenes passieren, wie die Entstehung eines Wäscheknäuels. Das wiederum führt zu einer Unwucht, auf die die Maschine reagiert, in dem sie diese versucht auszugleichen. Das beansprucht natürlich etwas Zeit, bis der normale Vorgang weiterlaufen kann. Die Zeitangabe bleibt trotzdem unverändert.