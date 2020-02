Gute Lieder Songs für jede Lebenslage

Welcher Refrain bei der Herz-Druck-Massage als Taktgeber helfen kann, lernt man schon beim Erste-Hilfe-Kurs in der Fahrschule. Neben dem "Ha, Ha, Ha, Ha, Stayin Alive" von den Bee Gees hat auch der Refrain von "Highway To Hell" von ACDC den richtigen Takt für die lebensrettende Maßnahme. Obendrein, sind das zwei Songs, die man ohnehin mal wieder hören könnte.

Das Lied für saubere Hände

Um richtig saubere Hände zu bekommen, reicht das Händewaschen, aber es kommt es auf die Dauer an. Hier hilft ein Song, den wirklich jeder kennt: "Happy Birthday". Wer während des Händewaschens zweimal den Geburtstagsklassiker komplett durchsingt oder summt, hat am Ende richtig saubere Hände und ist sehr wahrscheinlich um einen Ohrwurm reicher. Aber, wer diesen Tipp anwendet, wäscht seine Hände 20-30 Sekunden lang und reduziert dadurch die Keime auf den Händen auf ein Tausendstel.

25 Sekunden gegen Süßes - da hilft Carrie

Für Naschkatzen, die Süßigkeiten gerne mal weglassen würden, gibt es auch eine musikalische Möglichkeit, um diese Gelüste zu umgehen. Wenn einen die Lust auf Schokolade überkommt, soll man 25 Sekunden abwarten, dann kann es sein, dass die süße Heißhungerattacke vorbei ist. Das Rush University Medical Center in Chicago hat herausgefunden, dass wir in der Regel recht ungeduldig sind, wenn es um die schnelle Süßigkeiten-Beschaffung geht. Wenn wir nicht direkten Zugriff auf den ungesunden Snack haben, passiert es, dass wir uns doch für die gesündere Variante - sofern vorhanden – entscheiden. Bereits 25 Sekunden reichen, um uns vom ungesunden Weg abzubringen, so die Autoren der Studie. Das Gute, das Intro von Europes "Carrie" hält genau diesen Zeitrahmen ein. Bei der nächsten süßen Heißhungerattacke einfach Carrie anklingen lassen und schon ist der Apfel interessanter als der Schokoriegel.

Hochtempo-Musik beim Sport

Was gegen das Naschen hilft, kann beim Sport auch hilfreich sein. Forscher der Universiät von Verona fanden heraus, dass sich das Hören von Hochtempo-Musik positiv auf die Herzfrequenz und das Empfinden von Anstrengung auswirkt. Das galt vor allem für das Ausdauertraining. Wer sich also für schnelle Songs, wie zum Beispiel "Maniac" von Michael Sembello, entscheidet, der hört nicht nur einen fantastischen Song, er hält auch noch länger durch.

Vivaldi fördert die Kreativität

Eine kreative Blockade lässt sich auch mit Musik lösen. Hier soll laut australischen und niederländischen Wissenschaftlern klassische Musik helfen. Aber nicht irgendein Stück. Es muss fröhliche Musik sein, denn die steigert die Dopamin-Ausschüttung, und die kann auch das kreative Denken positiv beeinflussen. Die besten Ergebnisse erzielte der "Frühling" aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi.

Der beste Song zum Zähneputzen

Zahnärzte empfehlen morgens und abends mindestens zwei bis drei Minuten lang die Zähne zu putzen. Mit einer solchen Zeitangabe kann man sich schon mal schwer tun. Umso besser, dass es ganz hervorragende Lieder gibt, die einem drei Minuten lang das Zähneputzen leichter machen. "Hungry Heart" von Bruce Springsteen oder "I Got You Babe" von UB40 sind sehr gute Zähneputzlieder. Unser Favorit ist aber "Uptown Girl" von Billy Joel, denn beschwingter kann man kaum in den Tag starten.