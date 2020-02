Beziehung stärken Sie brauchen nur 270 Sekunden, um sich näher zu fühlen

Ein oft zitierter Ratschlag besagt, man solle in der Beziehung jeden Tag dreimal 90 Sekunden mit dem Partner reden, um die Liebe zu stärken. Wir haben bei Expertinnen nachgehakt, was an diesem Tipp dran ist.