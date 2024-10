Wann Kürbis ernten? Wann ist mein Kürbis reif?

Woran erkenne ich, dass mein Kürbis reif ist?

Der Reifegrad eines Kürbisses lässt sich relativ einfach feststellen, sagt Sabrina Nitsche. Ist der Kürbis reif, hat er eine intensive und gleichmäßige Fruchtfärbung. Dazu hat der Kürbis während des Wachstums eine weiche und wachsig glänzende Oberfläche. Ist die Frucht reif für die Ernte, wird die Schale matt und hart. Auch die Pflanze selbst gibt Ihnen ein deutliches Zeichen: "Wird der Fruchtstiel trocken und verkorkt, dann ist der Kürbis bereit von der Mutterpflanze abgetrennt zu werden", so die BAYERN 1 Gartenexpertin.

Wie Kürbis ernten?

Kürbis bei Sonne oder Regen ernten?

Der Erntezeitpunkt hängt auch stark vom Wetter ab. Wird es im Spätsommer oder Herbst durch viel Regen zu feucht im Garten, dann sollten Kürbisse unbedingt früher geerntet werden. "Die Dauerfeuchte tut den Früchten nicht gut", so Nitsche. "Ernten Sie Ihren Kürbis und lassen Sie ihn an einem hellen Ort bei etwa 20 Grad nachreifen. Sobald der Fruchtstiel getrocknet ist, können Sie den Kürbis kühl und dunkel einlagern." So kann er bis zu mehreren Monaten haltbar bleiben.