Wann ist Muttertag? Wann ist 2020 eigentlich Muttertag?

Grundsätzlich fällt der Muttertag immer auf einen Sonntag im Mai. 2020 ist am 10. Mai Muttertag. Jedes Jahr findet der Tag, an dem alle Mütter besonders geehrt werden sollen, am zweiten Sonntag im Mai statt.

Wann ist Muttertag? - Eine Übersicht

Das bedeutet also, in den nächsten Jahren ist der Muttertag an folgenden Sonntagen:



9. Mai 2021

8. Mai 2022

14. Mai 2023

12. Mai 2024

11. Mai 2025

Die USA legten 1914 erstmals jeden zweiten Sonntag im Mai als Ehrentag der Mütter fest. Und 1922/23 zog Deutschland mit dem Muttertag nach - der übrigens vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber angetrieben wurde. Egal von wem festgelegt, der Muttertag ist eine Institution. An diesem Tag werden Mütter besonders gerne mit Blumen, Selbsgebasteltem, Gemaltem, Frühstück ans Bett und manchmal auch mit einem Schmuckstück von ihren Lieben überrascht - eine schöne Tradition. Und was schenken Sie?