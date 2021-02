Blumen Bedeutung Welche Bedeutung haben Tulpe, Gerbera, Lilie und Co.?

Blumen-Bouquets waren noch bis ins 19. Jahrhundert einer ganz bestimmten Etikette unterworfen. Heute gehört das eher der Vergangenheit an. Und doch ist es spannend, der Symbolik der Blumen auf den Grund zu gehen. Wir haben uns die Bedeutung der unterschiedlichen Blumen mal genauer angesehen.

Nelke - Bedeutung

Die Nelke war das Symbol der französischen Revolution und später der Arbeiterbewegung. Später, in den 50er-, 60er-Jahren war sie eher der Inbegriff der Spießigkeit. Doch in den letzten Jahren erlebt die Nelke eine Renaissance, wobei auch die Farben der Nelken noch eigene Bedeutungen haben. So steht zum Beispiel die gelbe Nelke für Verachtung. Wohingegen die rote Nelke auch ein Symbol für die Liebe sein kann. Eine weiße Nelke soll für Verfügbarkeit stehen.