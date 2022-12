Wachs entfernen Wie werde ich Wachsflecken los?

Wachsflecken aus Textilien entfernen

Als erstes benötigen Sie ein saugfähiges Papier, das kann Löschpapier, Küchenpapier oder auch ein Kaffeefilter sein. Dieses legen Sie einfach auf den Fleck. Mit einem Bügeleisen nun mehrmals über das Papier bügeln - Achtung, das Bügeleisen sollte nicht zu heiß eingestellt sein (insbesondere bei Teppichen) und in Bewegung bleiben, damit keine Brandstellen entstehen. Alternativ können Sie hierfür auch einen Fön verwenden. Ist das Wachs herausgebügelt, bleibt ein vermutlich öliger Fleck zurück. Bei einer Tischdecke verschafft ein Waschgang in der Maschine Abhilfe. Handelt es sich um ein Polster, helfen warmes Wasser und etwas Spülmittel - so kann man den Fleck per Hand herauswaschen. Ebenso kriegt man den öligen Fleck beim Teppich wieder heraus.