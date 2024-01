Schimmel in der Wohnung Schimmel vermeiden und Energie sparen - so geht's

Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur sind die beiden entscheidenden Faktoren bei der Entstehung von Schimmel in der Wohnung: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Trifft die feuchtwarme Luft allerdings auf kalte Stellen - wie etwa kalte Wände und Ecken am Fenster - kondensiert sie und die dabei entstehenden Wassertröpfchen lagern sich an den kalten Stellen ab. Ein idealer Nährboden für Schimmelpilze, deren Sporen überall in der Luft vorkommen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass eine vierköpfige Familie pro Tag zwischen 10 und 12 Litern Feuchtigkeit "produziert", wird klar, warum die feuchtwarme Luft unbedingt nach draußen entsorgt werden muss.