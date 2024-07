Lieblings-Sommer-Song Wir suchen Ihren Lieblings-Sommer-Song

Der Countdown läuft: Wir starten mit Ihnen zusammen in die Sommerferien und garantieren jetzt schon mal Urlaubsfeeling mit dem perfekten Sommer-Soundtrack!

Welcher Song darf im Sommer auf keinen Fall fehlen? Wir haben über unsere WhatsApp-Nummer +49 151 19589000 von Ihnen viele Vorschläge bekommen. Und das sind die 15 beliebtesten Songs. Stimmen Sie jetzt für Ihren absoluten Liebling ab. Die Top 5 gibt es am 27. Juli in BAYERN 1 am Vormittag.