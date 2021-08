BAYERN 1 Summer of Music Festival Endlich wieder gemeinsam feiern!

Wir laden Sie ein auf eine ganz besondere Festival-Tour: In fünf Stationen in Bayern können Sie das "BAYERN 1 Summer of Music Festival" erleben. Wie? Wo? Wann? Alle Infos hier!

Wir schenken Ihnen einen ganzen Tag pures und unbeschwertes "Festival-Feeling"! Alles natürlich mit den entsprechenden Abständen und Vorsichtsmaßnahmen.

Im Vorgarten Ihres Glamping-Zelts können Sie gemeinsam mit fünf Freunden zu Stars wie Sasha, Milow oder der Spider Murphy Gang tanzen und feiern. Und natürlich heizen Ihnen auch die BAYERN 1 Band und unsere DJs Tom Glas und Jürgen Kaul ordentlich ein.

Das Besondere: Die Stars stehen auf einer 360 Grad Karussell-Bühne in der Mitte des Glampingplatzes, damit ist das einmalige Konzerterlebnis aus der ersten Reihe für alle garantiert.

Und wir sorgen nicht nur für feinsten Ohrenschmaus, Sie bekommen auch noch ein kostenfreies Catering und Getränke gestellt. Regionalität steht bei uns im Vordergrund. Daher kooperieren wir mit dem Verband Private Brauereien Bayern und servieren vor Ort Getränke von den jeweils ansässigen Privatbrauereien.

Nach dem Konzert ist aber der Abend noch nicht zu Ende, Sie dürfen mit Ihren Freundinnen und Freunden in hübschen, gemütlichen Glampingzelten mit kuscheligen Betten für sechs Personen übernachten. Im Vorgarten erwarten Sie bequeme Sitzecken, die zum Verschnaufen einladen, wenn Sie vom Tanzen eine Pause brauchen.

Das sind die Künstler der BAYERN 1 Summer of Music Festivals

Spider Murphy Gang

Diese Band wirkt wie ein Stimmungsaufheller. Bayerischer Rock'n' Roll vom Feinsten, Hits für die Ewigkeit und positive Energie, die alle mitreißt. Von "Skandal im Sperrbezirk" bis "Sommer in der Stadt" - wenn die Spider Murphy Gang loslegt, sind alle auf der Tanzfläche und jeder kann mitsingen. Die Band ist ein Party-Dauerbrenner und begeistert heutige Teenager genauso, wie diejenigen, die in den 80ern schon mitgefeiert haben. Beim BAYERN 1 Summer of Music Festival geben die Kult Rock’n’Roller gleich drei exklusive unplugged Privatkonzerte. Erleben Sie die zeitlosen Rock'n'Roller am 13.08. in Halfing, am 21.08. in Bad Füssing und am 28.08. in Zeitlarn.

Sasha

Er ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Musiker in Deutschland und ein absolutes Ausnahmetalent. Wie gut Sasha live ist, hat er kürzlich wieder bewiesen, als er als singender "Dino" die Show "The Masked Singer" gewonnen hat. Ob Pop oder Rock'n' Roll, englisch oder deutsch, von Klassikern wie "If you believe" und "Lucky Day" bis zu seiner aktuellen Single "Waterfalls", Sasha gibt auf der Bühne Vollgas. Am 04.09. haben Sie in Kipfenberg die Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen.

Milow

Seine Hits haben Ohrwurm-Garantie! Wenn der Singer-Songwriter mit seiner Akustikgitarre auf der Bühne steht, kommt sofort Festival Stimmung auf. Das hat er kürzlich auch wieder gemeinsam mit Musiker-Kollegen bei "Sing meinen Song" bewiesen. Entdeckt wurde Milow mit "You don't know" bei einer Casting Show. Spätestens seit der sympathische Belgier mit seiner Version von "Ayo Technology" seinen Durchbruch feierte, ist er auch international ein Superstar. Ihn können Sie mit etwas Glück am 11.09. live in Knetzgau erleben.

Wo findet das BAYERN 1 Summer of Music Festival statt? Datum Veranstaltungsort Künstler 13. August 2021 Halfing, Landkreis Rosenheim (Oberbayern) Spider Murphy Gang 21. August 2021 Bad Füssing, Landkreis Passau (Niederbayern) Spider Murphy Gang 28. August 2021 Zeitlarn, Landkreis Regensburg (Oberpfalz) Spider Murphy Gang 04. September 2021 Kipfenberg, Landkreis Eichstätt (Oberbayern) Sasha 11. September 2021 Knetzgau, Landkreis Haßberge (Unterfranken) Milow

Wie kann ich am BAYERN 1 Summer of Music Festival teilnehmen?

Wenn Sie mit fünf Freunden beim BAYERN 1 Summer of Music Festival dabei sein möchten, dann einfach das untenstehende Formular ausfüllen, Ihre Wunschlocation wählen und mit etwas Glück sind Sie dabei! Alle Teilnehmer werden telefonisch benachrichtigt.

