Sonne bringt mich zum Niesen Müssen Sie niesen, wenn Sie in die Sonne schauen?

Ungefähr ein Viertel der Menschen muss niesen, wenn sie plötzlich in ein sehr helles Licht schauen. Die Wissenschaft bezeichnet dieses Phänomen als Photischen Niesreflex. Weil nicht alle Menschen betroffen sind, geht man davon aus, dass diese Eigenschaft genetisch bedingt ist und vererbt werden kann. Es handelt sich um eine harmlose Anomalie. Vergleichbar mit der Fähigkeit, Spargelgeruch im Urin wahrzunehmen. Auch das können nicht alle Menschen, auch das ist genetisch bedingt.

Aber das reicht nicht als Erklärung. Deshalb geht die Wissenschaft davon aus, dass es zu diesem ungewollten Reflex kommt, weil zwei Nerven sehr nah beieinander liegen. Grundsätzlich ist der Trigeminus, der Drillingsnerv, für das gesamte Gesicht zuständig, verzweigt sich allerdings in drei Äste für Stirn und Augen, für die Nase sowie für Ober- und Unterkiefer. Zu seinen Aufgaben gehört also auch das Niesen.

Wie wird das Niesen ausgelöst?

Normalerweise niesen wir, wenn über die Nasenschleimhaut ein Reiz an den Trigeminus weitergegeben wird. Die Nasenschleimhaut ist bei unserem Phänomen aber gar nicht beteiligt. Deshalb nimmt die Wissenschaft an, dass es zu einer Art Kurzschluss kommt, weil der Sehnerv und der Riechnerv sehr nah beieinander liegen. Wenn der Sehnerv dann sehr plötzlich mit sehr hellem Licht gereizt wird, springt der "Funke" auf den benachbarten Nerv über. Das Gehirn verarbeitet den Reiz also so, als käme er von der Nasenschleimhaut; der Niesreflex wird ausgelöst.

Niesreflex ist schnell wieder vorbei

Das kann zwischen ein- und dreimal passieren, danach ist Schluss. Denn das Auge reagiert extrem schnell auf so viel Licht, es verengt die Pupille und der Reiz wird minimiert. Da das Auge so schnell reagiert, entsteht durch den Kurzschluss auch keinerlei Gefahr. Nur in Extremsituationen wie bei Piloten von Kampfjets oder Seiltänzern könnten die Folgen fatal sein.

