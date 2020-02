Vogelmiere Vitaminreiches Pesto für die Frühlingsküche

Wie gesund ist Vogelmiere?

Hühner wussten schon immer, was gut für sie ist - ihren Namen verdankt die Vogelmiere nicht zuletzt ihrer äußerst großen Beliebtheit bei Federvieh jeder Art. Zu Recht, verbirgt sich in ihren langen Stängeln und sattgrünen Blättchen doch eine geballte Ladung gesunder Inhaltsstoffe: Dreimal so viel Vitamin C wie Feldsalat enthält die Vogelmiere, und sogar viermal so viel Eisen. Bei den Gärtner ist die Vogelmiere eher weniger beliebt: Da sich die anspruchslose Vogelmiere schnell verbreitet und ihre Polster selbst Minusgraden zum Trotz gedeihen, wird sie als Unkraut betrachtet und konsequent gejätet.

Was kann man mit Vogelmiere machen?

Daran erkennt man die Vogelmiere: kriechender Wuchs, stark verästelte Stängel mit kleinen, eiförmigen Blättern und kleinen weißen Blüten

In jüngster Zeit feiert die Vogelmiere, wie viele andere "klassische" Wild- und Unkräuter ein wahres Küchenrevival. Mal als knackgrüne Garnitur für Suppen oder Eier-Gerichte, aber auch als eigenständige Zutat: Im Salat oder im Smoothie - wie auch in unserem Pesto (Rezept siehe unten) - bringt sie ihre geballte Vitaminkraft ein, bleibt dabei aber geschmacklich milder als die meisten Wildkräuter und erinnert eher an junge Erbsen und milchzarte Maiskörner.

Als Tee aufgebrüht (zirka eine Handvoll pro Tasse) wirken die in der Vogelmiere enthaltenen Saponine schleimlösend - ein gesundes Hausmittel bei hartnäckigem Husten. Zu einer Paste zerdrückt beruhigt Vogelmiere die Haut - ideal bei Schürfwunden, leichten (!) Verbrennungen und anderen Hautirritationen.

Rezept für Pesto mit Vogelmiere

Das brauchen Sie für ein Vogelmieren-Pesto:

2 Handvoll Vogelmiere

1 Knoblauchzehe

30 g Sonnenblumenkerne

50 g Parmesan

50 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die Vogelmiere von Wurzeln und alten Blätter befreien und kalt abbrausen. Zusammen mit den anderen Zutaten mit dem Stabmixer pürieren. Wer sein Pesto gerne ölig mag, muss die Ölmenge erhöhen - die Angaben im Rezept ergeben eine eher festere Paste.

Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

