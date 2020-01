Facebook Phishing E-Mail Auf diese Betrüger-Nachricht sollten Sie nicht reagieren

Klicken Sie auf das Bild für eine vergrößerte Darstellung

Im Wortlaut steht folgendes in der Fake-Facebook-E-Mail:

„Hello,

RecentIy there have been reports citing copyright violations of your Facebook posts.

You have now 3 copyright strike, and we’II have to disabIe your account and take down your pages.

To prevent that from happening, use the link below to submit an appeal:

https://www.facebook.com/107132200835620

This link expires in 24 hours.

Thanks,

The Facebook Team“