Familienbonus Corona - so kommen Sie an den Kinderbonus

Die Bundesregierung hat im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets einen Familienbonus beschlossen - einmalig gibt es 300 Euro pro Kind. So kommen Sie an den Kinderbonus.

Für jedes Kind, für das Sie bereits Kindergeld beziehen - also auch für volljährige Kinder, die noch in der Ausbildung sind - bekommen alle Familien automatisch von der zuständigen Familienkasse einen Kinderbonus von einmalig 300 Euro. Das beschloss die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturprogramms zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Den Familienbonus soll einkommenunabhängig an alle Familien ausgezahlt werden. Der Kinderbonus wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Bei Familien mit höheren Einkommen wird der Bonus bei der Steuererklärung mit dem Kinderfreibetrag verrechnet.

Familienbonus - Auszahlung mit dem Kindergeld

Geplant ist, den einmaligen Familienbonus mit dem Kindergeld auszuzahlen. Der genaue Zeitpunkt der Auszahlung steht noch nicht fest.

Familienbonus für Alleinerziehende

Alleinerziehende bekommen nicht nur den Familienbonus ausgezahlt. Der Steuerfreibetrag für Alleinerziehende wird verdoppelt: Von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro.