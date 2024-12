Vegetarisches Weihnachtsessen Gebratene Pilze unter der Blätterteighaube

BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann hat für Weihnachten ein raffiniertes vegetarisches Rezept kreiert, das es locker mit einem üppigen Festtagsbraten aufnehmen kann.

Zutaten

1 Pack Blätterteig (Für den Baum brauchen Sie 2)

800 g Lieblingspilze (z.B. Kräuterseitlinge, Champignons, Egerlinge, Austernpilze o.ä.)

2 Zwiebeln, weiß, mittelgroß

200 g Babyspinat, frisch

1 Schuss alter Aceto Balsamico

100 g Rauchmandeln

20 Sesam, weiß

250 g Topfen

100 g Butter

2 Eigelb

Mehl zum Bestäuben der Arbeitsfläche

Pflanzenöl

Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

So wird das Gericht zubereitet

Die Pilze putzen, grob schneiden (je nach Größe z.B. vierteln oder sechsteln), nach und nach mit einem Schuss Pflanzenöl in einer großen, beschichteten Pfanne auf dem Herd ringsum anbraten, mit Salz abschmecken und in einem Sieb über einer Schüssel abtropfen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Pilze gebraten sind.

Die Zwiebeln schälen, in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit Butter glasig anschwitzen. Anschließend mit dem Pilzfond, der sich in der Abtropfschüssel gesammelt hat, ablöschen, einkochen lassen und mit den gebratenen Pilzen in einer Schüssel mischen.

Die Rauchmandeln grob hacken, unter die Pilzmischung heben und das Ganze mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Aceto Balsamico abschmecken.

Den Topfen in einer Schüssel glatt rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Babyspinat waschen, trocken schleudern, mit einem kleinen Schuss Pflanzenöl in einer Pfanne auf dem Herd leicht fallen lassen, in einem Sieb abtropfen, leicht abkühlen lassen und unter den Topfen heben.

In der Form backen

Eine passende Auflaufform dünn mit Butter ausstreichen, die Topfen-Spinat-Mischung darin verteilen und die Pilzmischung gleichmäßig darüber geben.

Den Blätterteig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ausrollen, mit einer Gabel gleichmäßig einstechen und ein Stück zurechtschneiden, welches ringsum 2 cm größer als die Auflaufform ist.

Den Rand mit Eigelb einstreichen, die Auflaufform mit der Blätterteighaube verschließen und den mit Ei bestrichenen Rand gut am Rand der Auflaufform andrücken.

Wenn Sie, wie wir, einen Blätterteig-Baum machen möchten, rollen Sie zwei Blätterteigstücke nacheinander auf Backpapier aus und schneiden je ein großes Dreieck aus. Geben Sie das eine Dreieck samt Backpapier auf ein Blech, streichen die Füllung auf und legen das andere Dreieck darauf. Den Rand vorsichtige andrücken, seitlich etwas einschneiden und die Ende eindrehen.

Anschließend die Blätterteighaube (oder den Baum) vorsichtig und gleichmäßig mit Eigelb einpinseln und mit Sesam sowie einer Prise Meersalz bestreuen.

Die so vorbereitete Auflaufform in den auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen, auf einem Backgitter in der mittleren Schiene platzieren und das Ganze etwa 20 Minuten goldbraun backen.

Anschließend vorsichtig aus dem Backofen holen, die Blätterteighaube ringsum aufschneiden und die Pilze zusammen mit dem Blätterteig und z.B. feinem Kartoffelbrei oder Kürbiskernkartoffeln als Beilage servieren.

Anschließend vorsichtig aus dem Backofen holen, die Blätterteighaube ringsum aufschneiden und die Pilze zusammen mit dem Blätterteig und z.B. feinem Kartoffelbrei oder Kürbiskernkartoffeln als Beilage servieren.