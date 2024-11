Entenbrust Beilagen Was passt als Beilage zur Ente? Tolle Rezepte hier

Ein Klassiker der Winterküche ist die kurz gebratene Entenbrust. Doch was passt als Beilage dazu? Unser BAYERN 1 Sternekoch rät unter anderem zu Kartoffelstampf. Aber auch Polenta ist eine prima Sättigungsbeilage zur Entenbrust. Die verfeinert Alexander Herrmann am Schluss noch mit etwas Butter, einem Schuss Olivenöl und frisch geriebenem, Parmesankäse, dann wird die Polenta nämlich so richtig schön cremig - er rät übrigens zur "Instant-Polenta".