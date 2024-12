Tonkabohne Aromatische Geheimwaffe: Wie Tonka unsere Backkünste revolutioniert

"Was ist eigentlich Tonkagewürz, das taucht neuerdings in vielen Plätzchenrezepten auf?"

Die Tonka-Bohne, ähnlich einer verschrumpelten Mandel oder Kaffeebohne, verleiht süßen Gerichten wie Pfannkuchen, Muffins oder Vanillekipferln ein unverwechselbares Aroma. Ihr tiefes Mandel-Vanille-Aroma passt besonders gut in die Weihnachtsbäckerei und kann durch Zugabe von Zitronenabrieb sogar noch verfeinert werden.

"Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor fast 20 Jahren das erste Mal so eine Tonka-Bohne wirklich probieren konnte. Man reibt die über so eine ganz feine Reibe. Ähnlich wie Zimt streut man die geriebene Tonkabohne dann zum Beispiel auf einen Cappuccino drauf. Das macht ein wahnsinnig schönes Aroma und schmeckt eben nach ganz schwerer Vanille mit ganz schwerer Mandel."

Wonach schmeckt Tonka?

Wofür nimmt man Tonka?

Alexander Herrmanns Vorschläge: "Man kann Tonka zum Beispiel in einen Pfannkuchenteig hineingeben oder auf den Cappuccino obendrauf. Oder vielleicht zum Vanillekipferl, einfach den Teig mit etwas Tonkabohne abschmecken - das verleiht den Plätzchen eine ganz andere Tiefe."

Die Tonkabohne ist also ideal für die süße Küche, ein wenig davon kann Teige und Frostings aufwerten und ein tiefes, winterliches Aroma verleihen. In Kombination mit etwas Zitrusabrieb erzeugt die Tonkabohne eine ausgewogene Balance im Geschmack zwischen süß und säuerlich.