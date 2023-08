Tomaten Tarte Rezept für eine schnelle Tomaten Tarte Tatin mit Blätterteig

Zutaten für eine Tarteform (etwa 26 cm Durchmesser)

Wie macht man eine Tomatentarte?

In einer Pfanne 2 EL des Zuckers mit der Butter schmelzen – wenn es anfängt zu karamellisieren, die Tomaten dazugeben und etwa 5 Minuten mitköcheln. Oregano und eine Prise Zucker darüber geben, mit Salz und Pfeffer würzen und dann mit dem Balsamico ablöschen, 2 Minuten reduzieren.

Die Tomaten dann mitsamt der Soße in eine (sehr gute gebutterte oder mit Backpapier ausgelegte) Tarteform geben und den Blätterteig darüber legen, an den Seiten einstülpen, damit die Tomaten komplett abgedeckt sind. Für etwa 25 Minuten backen. Tarte Tatin rausnehmen, kurz abkühlen lassen und vorsichtig umdrehen. Mit dem frischen Thymian garnieren. Lassen Sie sich dieses schnelle, sommerliche Gericht schmecken.

Variante: Tomaten Tarte mit Feta und Schalotten

Für diese einfache Abwandlung geben Sie noch zwei bis drei in Spalten geschnittene Schalotten zu den Tomaten in die Pfanne. Bevor Sie den Blätterteig über die Mischung legen, zerbröseln Sie doch noch einen halben Fetakäse über die Tomaten - die Tomaten Tarte schmeckt auch in dieser Variante toll.