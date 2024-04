Bieramisu Rezept für Tiramisu mit Bier

Zutaten für das Bieramisu:

Bieramisu Zubereitung

Richten Sie das Bieramisu am besten in kleinen Bierkrügen an. Beginnen Sie mit 1-2 Esslöffel Creme. Vermischen Sie den Espresso und das Bier in einer flachen Schale, brechen sie den Löffelbiskuit auf die gewünschte Größe und tauchen Sie ihn in die Flüssigkeit. Biskuit auf die Creme legen und den Vorgang wiederholen. Biskuit und Creme solange aufeinander schichten bis der Bierkrug voll ist. Schließen Sie mit einer dünnen Schicht Creme ab. Stellen Sie die Gläser für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank. Vor dem Servieren mit Kakaopulver bestreuen.