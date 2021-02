Süßkartoffelkuchen Rezept für einen fluffigen und sehr saftigen Kuchen aus der Süßkartoffel

Zutaten für Süßkartoffelkuchen (für eine Kastenform)

350 g geschälte und in grobe Würfel geschnittene Süßkartoffeln 2 EL Orangensaft (am besten frisch gepresst) 180 ml Speiseöl 175 g Rohrzucker 1 Pkg Bourbon-Vanillezucker 1 TL Salz 3 Eier 230 g Mehl 1/2 Pkg Backpulver 2 TL Zimt Eine Prise geriebene Muskatnuss Eine Prise geriebene Nelke Für das Baiser: 3 Eiweiß 75 g Zucker

Wie macht man Süßkartoffelkuchen?

Die Süßkartoffeln etwa 15 bis 20 Minuten in genügend Wasser kochen, dann abgießen. Den Ofen auf 160 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Eine Kastenform (23 cm, 25 cm gehen aber auch) mit Butter einfetten. Und dann können wir schonmal das Baiser vorbereiten: Eiweiß und Zucker steif schlagen, bis sich Spitzen bilden. Zur Seite stellen.

Die gekochten und ausgedampften Süßkartoffeln mit dem Orangensaft in eine Schüssel geben und mit dem Rührhaken des Handmixers vermischen, bis sich eine homogene Masse gebildet hat. Das Öl, den Zucker und Vanillezucker sowie Salz hinzufügen und vermischen. Die Eier einzeln unterrühren. Das Mehl mit Backpulver und Gewürzen vermengt und vorsichtig verrühren (am besten auf der kleinsten Stufe). Den Teig in die Form gießen.