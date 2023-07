Vogelbeobachtung Vögel zu beobachten, macht glücklich

Vögel beobachten macht so zufrieden wie Geldgeschenke

Wissenschaftler*innen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, von iDiv und der Universität Kiel haben in einer Studie auf Basis der Daten des "2012 European Quality of Life Survey" von mehr als 26.000 Erwachsenen aus 26 europäischen Ländern, untersucht, ob eine vielfältige Natur auch das Wohlbefinden steigert. Und kamen zum Ergebnis, dass 14 Vogelarten mehr im Umfeld, also im eigenen Garten oder auch im nahegelegenen Park, die Lebenszufriedenheit der Teilnehmenden genauso positiv beeinflusste wie ein monatliches Plus von 124 Euro auf dem Konto, ausgehend von einem durchschnittlichen Einkommen in Europa von 1.237 Euro pro Monat.