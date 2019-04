Stau Bayern Diese Staufallen sollten Sie meiden

Zum Start der Osterferien 2019 sind die Straßen in Bayern wieder voll. An welchen Stellen gebaut wird und wo die Gefahr für Staus besonders hoch ist, erfahren Sie hier. Und natürlich immer aktuell im Radio bei BAYERN 1.

Acht Bundesländer starten am Freitag in die Osterferien. Daher ist ab Freitag Nachmittag und auch am Samstag mit starkem Reiseverkehr auf den wichtigsten Reiserouten durch den Freistaat zu rechnen. Wer mit dem Auto in Richtung Süden fährt muss, vor allem auf den folgenden Strecken mit deutlich dichterem Verkehr rechnen:

Routen mit dem größten Staupotenzial zu Beginn der Osterferien

A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A7 Würzburg – Ulm – Füssen

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A93 – Inntaldreieck – Kufstein

A95 München – Garmisch-Partenkirchen und im Anschluss die B2

A99 Umfahrung München

Welche Baustellen halten den Verkehr besonders auf

Gleich an mehreren Stellen im bayerischen Autobahnnetz werden Streckenabschnitte sechsstreifig ausgebaut, zum Beispiel auf der A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg. Besonders aufwändig ist der Umbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen - das betrifft die A3 zwischen Erlangen/Tennenlohe und Erlangen Frauenaurach und die A73 zwischen Erlangen/Bruck und Eltersdorf.

Auch bei Regensburg wird ein Fahrstreifen angebaut, deswegen staut es sich immer wieder zwischen dem Kreuz Regensburg und Rosenhof. Die A6 Heilbronn – Nürnberg wird ebenfalls um eine dritte Spur erweitert. Das sorgt z.B. am Kreuz Nürnberg/Ost für Behinderungen.

Für Staus dürfte auch die Dauerbaustelle auf der A99 Ostumfahrung zwischen Kreuz München-Nord und Aschheim/Ismaning sorgen – dort wird achtstreifig ausgebaut.

Weitere Engstellen

Zu Staus und Behinderungen dürfte es aller Wahrscheinlichkeit nach auch an den folgenden Stellen kommen:

Vor dem Grenztunnel Füssen auf der A7 und im Anschluss auf der österreichischen Fernpassroute B179

Am Übergang von A95 auf die B2

Bei der Rückreise: Wartezeiten bei der Einreise einplanen auf der A3 vor Passau-Süd, auf der A8 vor Bad Reichenhall und auf der A93 bei Kiefersfelden.

Stau Österreich

A10 Tauernautobahn vor dem Tauerntunnel (Staugefahr, Blockabfertigung)

A11 Karawanken-Autobahn (Staugefahr, Blockabfertigung am Karawankentunnel)

Vignette Österreich

Das Pickerl für die Österreichische Straßenmaut schon vor Reiseantritt zu besorgen, spart Nerven und Wartezeit. Tank- und Raststätten in Grenznähe zu Österreich sind zum Ferienbeginn gerne überfüllt und der Vignettenkauf wird zur echten Geduldsprobe.

Bei Automobilclubs kann das Pickerl bequem vorab abgeholt oder bestellt werden. Inzwischen gibt es die Vignette auch digital und online zu bestellen auf www.asfinag.at.

Beachten Sie aber bitte, dass wegen des EU Verbraucherschutzgesetzes das digitale Pickerl erst 18 Tage nach dem Kauf gilt. Vielleicht interessant für jemanden, der nicht zum Ferienstart verreist. Sofort gültig ist jedoch die sogenannte Streckenmaut z.B. für den Brenner oder den Tauerntunnel.

Wenn Sie über den Brenner wollen, interessieren Sie vielleicht auch diese Infos: Schneller reisen mit Videomaut?

Allen anderen bleibt nur: Möglichst früh in Grenznähe rausfahren und das Pickerl kaufen - wer erst nach der Grenze rausfährt riskiert eine saftige Strafe.

Tipps gegen Stau-Stress