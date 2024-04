Spargel aufwärmen Nicht wegschmeißen, den kann man noch essen

Spargel aufwärmen - das sollten Sie beachten

Wenn Sie gekochten Spargel übrig haben, dann ist es besonders wichtig, den Spargel zur Aufbewahrung direkt in den Kühlschrank zu geben. Denn durch den hohen Wasseranteil im Spargel, ist die Gefahr eines bakteriellen Verderbs relativ hoch, so Daniela Krehl.

Am nächsten Tag kann man das Gemüse entweder noch einmal kurz in heißem Wasser - es sollte mindestens 70 Grad heiß sein - erhitzen oder mit etwas Butter in der Pfanne anbraten. So richtig knackig ist die Delikatesse nach erneutem Erwärmen natürlich nicht mehr, so die Expertin; geschmacklich ist der Spargel jedoch auch am nächsten Tag noch immer einwandfrei.