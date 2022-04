Spargel gesund Ist der weiße oder der grüne Spargel gesünder?

Weißer Spargel und grüner Spargel sind beide reich an Vitaminen und definitiv gesund. Jedoch schlägt der grüne Spargel den weißen um ein paar mehr Vitamine.

Grüner Spargel ist gesünder als weißer Spargel

Laut Verbraucherzentrale enthält der grüne Spargel im Vergleich zum weißen Spargel mehr Vitamin C und Provitamin A.

Beide Spargel bestehen zu etwa 93 Prozent Wasser und sind reich an Kalium, Folsäure, B-Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen.

Warum schmeckt Spargel manchmal bitter?

Wenn der Spargel zu nah am Wurzelstock - in dem die Bitterstoffe stecken - gestochen wurde, dann schmeckt der Spargel bitter, so die Verbraucherzentrale Bayern. Aber auch unbeständiges Wetter kann den Geschmack des Spargels beeinflussen - ein plötzlicher Kälteeinbruch und kurz darauffolgende Hitze kann zum Beispiel auch zur Geschmacksveränderung beitragen.