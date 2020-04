Spargelsuppe Rezept für Spargelsuppe aus grünem Spargel

Das Kochwasser von grünem Spargel ist zwar grünlich, unsere Suppe wird aber wegen der Sahne dennoch schön hell. Und so geht's:

Spargelsuppe Zutaten

Zutaten für vier Portionen

500 g grünen Spargel

Salz

Prise Zucker

40 g Butter

40 g Mehl

125 ml Sahne

Zitronensaft nach Belieben



Zum Anrichten:

Schwarzkümmel

3 EL gehackte Petersilie

rosa oder bunter Pfeffer

Spargelsuppe Zubereitung

Grünen Spargel waschen, unten einen Zentimeter abschneiden. Wer möchte, schält das untere Drittel des Spargels. Die Spargelstangen in kleine Stücke schneiden (3-4 Zentimeter), Spitzen beiseitestellen. Die anderen Stücke in rund einem Liter kochendem Salzwasser (nicht zu stark gesalzen) mit einer Prise Zucker fünf Minuten garen, die Spitzen dazugeben und weitere fünf Minuten mitgaren.

Spargelsuppe mit Schwarzkümmel und frischer Petersilie anrichten.

Mit einem Schaumlöffel die Spargelstücke herausnehmen. Die Hälfte der Spargelstücke können Sie in einem Salat verwenden, die andere Hälfte heben Sie für die Suppe auf. Sie können die Suppe dann auch am nächsten Tag kochen: Den Sud in einem Glas im Kühlschrank lagern.

Spargelsud ein wenig einkochen. Beiseite stellen und abkühlen lassen.

Helle Einbrenne herstellen: Die Butter in einem Topf schmelzen, Mehl zugeben und kurz mit anschwitzen lassen. Mit dem abgekühlten Spargelkochwasser aufgießen und mit dem Schneebesen gut verrühren, fünf Minuten köcheln lassen.

Sahne zugießen, mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zitronensaft abschmecken, Spargelstückchen wieder zugeben und erwärmen.

Spargelsuppe anrichten

Schwarzkümmel, Petersilie auf der Spargelsuppe verteilen und bunten Pfeffer darüber reiben. Dazu schmeckt ein frisches Weißbrot.

