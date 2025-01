Skibus brennt Wenn der Skibus brennt und es dann doch noch ein wunderbarer Abend wird

Dieser Skitag und der Brand des Skibusses werden sicher unvergesslich bleiben. Für jeden einzelnen der 50 vom Sportverein Schorndorf bei Cham in der Oberpfalz. Dass es dennoch eine gute Erinnerung ist, dafür haben die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Radstadt gesorgt. Was genau passiert ist, hat uns Daniel Schrödinger aus dem BAYERN 1 Team erzählt.

"Wir waren auf dem Nachhauseweg und plötzlich macht es einen Rumms. Der Busfahrer bleibt stehen. Wir steigen aus und sehen, dass der Bus brennt. Und zwar hinten, da, wo der Motor ist. Flammen ohne Ende." Kurz brach Panik aus, alle verlassen so schnell wie möglich den Bus. Zum Glück sind einige tatkräftige Feuerwehrler an Bord, die das Feuer schnell unter Kontrolle brachten. "Und dann stehen wir erstmal da. Mitten in Österreich. Mitten im Nirgendwo. Es war sehr kalt." Die örtliche Feuerwehr wurde zur Sicherheit natürlich trotzdem gerufen. Es wurde klar, dass der Bus nicht mehr weiterfahren kann. Nach einigen Telefonaten stellte sich heraus, dass ein Ersatzbus die Gruppe frühestens in einigen Stunden abholen könnte. Eine so lange Wartezeit in Dunkelheit und Kälte war keine angenehme Aussicht.