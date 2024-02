Schrittgeschwindigkeit Wie viel km/h sind Schrittgeschwindigkeit

Wo gilt Schrittgeschwindigkeit

Wie viel km/h ist Schrittgeschwindigkeit

In der Straßenverkehrsordnung (StVo) ist die genaue Stundenkilometerzahl der Schrittgeschwindigkeit nicht angegeben, deswegen wird, so der ADAC, immer wieder darüber vor Gerichten gestritten. "Bei Schrittgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit angenommen, mit der auch ein Fußgänger unterwegs ist. In Zahlen: Wir gehen von einer Geschwindigkeit von zehn Stundenkilometern aus, die nicht überschritten werden darf", sagt Polizeioberkommissar Klaus Wiesler von der Polizeiinspektion in Bad Brückenau.