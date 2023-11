Sardellen Gesundheitsgefahr: Sardellenfilets aus dem offenen Glas

Sardellenfilets

Das geschlossene Glas mit Sardellenfilets hält mehrere Jahre, denn "prinzipiell ist es so, wenn Lebensmittel komplett von Öl benetzt sind, kommt kein Sauerstoff an das Lebensmittel und es findet auch keine Fäulnis statt", erklärt Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern in München. Ist das Glas mit den Sardellenfilets aber offen, sieht die Situation anders aus.

Sardellen

In Online-Kochforen findet man viele Beiträge, in denen berichtet wird, dass man Sardellenfilets in Öl mehrere Monate verwenden könne, wenn man immer darauf achte, dass der Fisch mit Öl bedeckt ist und man nur mit einer sauberen Gabel einzelne Filets entnimmt. Unsere Expertin warnt aber deutlich: "Ist das Glas mit den Sardellenfilets offen, würde ich diese möglichst schnell verbrauchen, das heißt, innerhalb von 3 bis 4 Tagen." Denn: Man könne sich nicht sicher sein, ob nicht vielleicht doch ein Stückchen Fisch aus dem Glas geragt hat. Und da Sardellen sehr eiweißreich sind und Fisch generell ein empfindliches Lebensmittel ist, verdirbt er schnell - und das Ganze wird sehr schnell sehr unverträglich. Und im schlimmsten Fall hole man sich eine Fischvergiftung, so Daniela Krehl.