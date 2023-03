Käse aufbewahren Plastikfolie ist Gift für Käsearoma

Verschiedene Käsesorten haben verschieden lange Haltbarkeiten, so ist ein geöffneter Hartkäse oft dreimal solange genießbar, verglichen mit einem geöffneten Frischkäse. Das liegt am unterschiedlichen Wassergehalt der verschiedenen Sorten, so Anja Schwengel-Exner Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. "Bei einem Produkt mit weniger Wasser bildet sich Schimmel weniger schnell!" Aber auch die richtige Lagerung und Verpackung tragen essentiell dazu bei, die Haltbarkeit von Käse zu verlängern.

Käse richtig verpacken

Käse sollte nie luftdicht verpackt sein, was eine Plastikverpackung direkt ausschließt. Der Supermarkt bietet zwar oft in Folie eingeschweißten Käse an, diese Verpackung ist aber nur für kurze Lagerungen gedacht. Wichtig ist wirklich den Käse so zu verpacken, dass eventuell entstehende Flüssigkeit entweichen kann - am besten in einem extra hierfür vorgesehenen Käsepapier oder auch in einem Bienenwachstuch. So verpackt kann der Käse weiterhin atmen. "Außerdem würde ich es vermeiden unterschiedliche Käsesorten gemeinsam zu lagern. So können beispielsweise die Edelschimmelkulturen eines Weichkäses auch auf den Hartkäse überspringen, das wäre im Prinzip nicht giftig, aber wirklich unterscheiden von gefährlichem Schimmel kann man das als normaler Verbraucher eigentlich kaum", sagt Anja Schwengel-Exner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Das gleich gilt im Übrigen auch für Blauschimmelkäse.