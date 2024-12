Rotweinflecken entfernen Schnell Salz auf die Rotweinflecken – stimmt das?

So entfernen Sie Rotweinflecken:

Rotweinflecken werden gerne mit Salz behandelt und das zu Recht. "Den Fleck so schnell wie möglich behandeln, Zeit ist ein wichtiges Kriterium", sagt Iris Graus, Hauswirtschaftsmeisterin beim Verbraucherservice Bayern. So gehen Sie vor, Iris Graus erklärt: "Sofort Salz auf den Fleck, es gut trocknen lassen, nicht reiben. Wenn's trocken ist, das Salz vorsichtig abbürsten und ganz normal waschen." Reiben sollten Sie deswegen nicht, weil dadurch der Fleck nur noch tiefer in die Fasern befördert wird.