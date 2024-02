Tötet der Wäschetrockner Keime ab? Das ist die sauberste Art Wäsche zu trocknen

Wichtig zu wissen ist, Keime sterben niemals vollständig ab, sondern werden nur reduziert. Gänzlich keimfrei werden Sie Ihre Wäsche also auf keinen Fall bekommen. Es gilt: Keime benötigen u.a. Feuchtigkeit als Wachstumsfaktor. Deshalb sollten Sie Ihre Wäsche möglichst umgehend trocknen - im Trockner oder auf der Leine. Aber wie geschieht das am effektivsten?

Kampf gegen Keime: Frischluft schlägt Trockner

Frischlufttrocknen ist das Beste: Die UV-Strahlung hilft zusätzlich gegen Keime.

Prof. Dirk P. Bockmühl von der Hochschule Rhein-Waal in Kleve ist mit seinem Team dieser Frage nachgegangen: "Der Einfluss von Trocknungsprozessen auf die mikrobielle Belastung der Wäsche", heißt die Untersuchung. Ihr Ergebnis besagt, dass alle Trocknungsprozesse, ob drinnen oder draußen, auf der Wäscheleine oder im Wäschetrockner die Keimbelastung der Textilien bedeutend reduzieren.

Für einige, vielleicht unerwartet, ergab die Studie, dass der stärkste keimreduzierende Effekt beim Trocknen auf der Wäscheleine im Freien beobachtet wurde. Die Natur ist am effektivsten. Das liegt daran, dass an der Außenluft die UV-Strahlung das Keimwachstum zusätzlich eindämmt.

Für Pollen-Allergiker ist Außenluft-Methode nur bedingt geeignet: Sie sollten in dem Zeitraum, wenn "ihre" Pollen aktiv sind, auf das Trocknen der Wäsche im Freien verzichten. So wird verhindert, dass sich Blütenstäube auf den Textilien absetzen und später Allergien auslösen können.